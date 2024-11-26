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У Тернополі вибухи: зникло світло та подекуди вода

26.11.2024

Руслан Іннак

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Оперативно, Новини, Головне, Війна з рф

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Сьогодні вночі, 26 листопада,  Тернопіль став однією з цілей масованої атаки з боку російських військ. У місті було зафіксовано вибухи, очевидно це робота ППО.

На жаль є пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Постраждалі серед мирного населення наразі не підтверджені, але інформація оновлюється.

Після чого у місті зникло електропостачання і виникли проблеми з водою.

“У Тернополі чутно вибухи, інформують наші кореспонденти. Повідомляється, що в місті зникло електропостачання”, – йдеться у повідомленні Суспільного.

Влада закликає мешканців дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги​.

Сьогодні під удари також потрапили інші регіони України, включно з Київщиною та Хмельниччиною. У багатьох областях через обстріли є перебої з енергопостачанням​.

Теги: Тернопіль, війна, вибухи, ППО

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