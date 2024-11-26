У Тернополі вибухи: зникло світло та подекуди вода

Сьогодні вночі, 26 листопада, Тернопіль став однією з цілей масованої атаки з боку російських військ. У місті було зафіксовано вибухи, очевидно це робота ППО.

На жаль є пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Постраждалі серед мирного населення наразі не підтверджені, але інформація оновлюється.

Після чого у місті зникло електропостачання і виникли проблеми з водою.

“У Тернополі чутно вибухи, інформують наші кореспонденти. Повідомляється, що в місті зникло електропостачання”, – йдеться у повідомленні Суспільного.

Влада закликає мешканців дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги​.

Сьогодні під удари також потрапили інші регіони України, включно з Київщиною та Хмельниччиною. У багатьох областях через обстріли є перебої з енергопостачанням​.