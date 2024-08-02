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У Тернополі вулиці назвуть іменами Героїв України

02.08.2024

Ірина Нова

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Новини, Суспільство, Тернопільщина

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Рішення «Про найменування вулиць іменами загиблих військовослужбовців, які удостоєні звання Героя України» прийняли у Тернополі 2 серпня на черговому засіданні сесії міської ради.

“Депутати підтримали відповідну ініціативу з метою прийняття виважених рішень щодо найменування та перейменування назв вулиць іменами загиблих військовослужбовців у населених пунктах Тернопільської міської територіальної громади. Тож відтепер, присвоювати вулицям у населених пунктах Тернопільської міської територіальної громади будуть назви на честь імен загиблих військовослужбовців, які удостоєні звання Героя України,” – повідомили у міськраді.

Рішення прийнято враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування та з гуманітарних питань.

Джерело: ТМР

Теги: Тернопіль, ТМР, перейменування вулиць, полеглі герої, вулиці Тернополя

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