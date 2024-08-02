У Тернополі вулиці назвуть іменами Героїв України

Рішення «Про найменування вулиць іменами загиблих військовослужбовців, які удостоєні звання Героя України» прийняли у Тернополі 2 серпня на черговому засіданні сесії міської ради.

“Депутати підтримали відповідну ініціативу з метою прийняття виважених рішень щодо найменування та перейменування назв вулиць іменами загиблих військовослужбовців у населених пунктах Тернопільської міської територіальної громади. Тож відтепер, присвоювати вулицям у населених пунктах Тернопільської міської територіальної громади будуть назви на честь імен загиблих військовослужбовців, які удостоєні звання Героя України,” – повідомили у міськраді.

Рішення прийнято враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування та з гуманітарних питань.