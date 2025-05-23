У Тернополі встановили меморіальну таблицю полеглому Герою

Сьогодні,23 травня, на фасаді Тернопільської загальноосвітньої школи І-III ступенів №26 імені Дмитра Заплітного відкрили меморіальну таблицю випускнику навчального закладу – військовослужбовцю, учаснику російсько-української війни Стецькому Валерію Андрійовичу.

Про це інформують у міській раді.

У заході взяли участь міський голова Сергій Надал, духовенство, адміністрація школи, учні, родичі військовослужбовця та друзі. Священнослужителі провели молебень і освятили меморіальну таблицю, вшанувавши пам’ять захисника.

«Коли гине воїн, він починає жити в іншому вимірі – у нашій з вами пам’яті. Тому цей пам’ятний знак, який ми сьогодні освятили, це – не просто метал чи камінь. Це – символ нашої пам’яті і поваги до героя. Кожен, хто буде проходити поруч, зупиниться на мить, згадає про нього і подякує йому. Вічна пам’ять і слава Валерію та всім загиблим героям», – сказав Сергій Надал.

Довідка. Валерій Стецький народився 3 травня 1985 року в місті Тернополі. Після завершення навчання у школі здобув професію столяра. У 2003–2005 рр. проходив строкову військову службу на Чернігівщині на посаді старшого механіка.

3 грудня 2023 року був мобілізований до Збройних Сил України. Проходив службу у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на посаді водія-електрика відділення безпілотних авіаційних комплексів 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А0224. Отримав позивний «Течик».

4 лютого 2024 року отримав вогнепальне уламкове поранення поблизу Новомихайлівки Донецької області. Після тривалого лікування та операції повернувся на фронт до побратимів, аби продовжити боронити Україну від російського агресора. Його життя обірвалося 21 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання неподалік Парасковіївки Покровського району Донецької області.

За героїзм та відданість удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя» (посмертно).