У Тернополі вшанували пам’ять Героїв під час всеукраїнської акції пам’яті «Сонях»

Щодня о 9:00 хвилиною мовчання ми віддаємо шану всім українським захисникам, військовослужбовцям, які пішли добровольцями на фронт, стали до бою заради України, і тим, які віддали за неї свої життя.

Та 29 серпня ця хвилина триває цілий день. Тоді знову цвітуть соняхи. Всюди. На грудях громадян, як символ пам’яті. В букетах квітів, як знак пошани. В серцях кожного, хто знає ціну незалежності та свободи нашої країни. Всі українці схиляють голови в спільній молитві за душі всіх загиблих у війні вірних синів та дочок своєї держави.

Цьогоріч в День пам’яті захисників України на території меморіалу Алеї Героїв Микулинецького кладовища відбулась всеукраїнська акція пам’яті «Сонях».

Сонях є символом цього дня, адже рівно 10 років тому сталася одна з найкривавіших трагедій російсько-української війни – сотні українських військових були розстріляні у сумнозвісному «Іловайському котлі». Саме у цей час поспіли соняшники, серед яких лежали тіла українських захисників…

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода разом з керівниками обласної та міської рад, представниками силових структур та усіма присутніми громадянами спільно вшанували пам’ять полеглих бійців хвилиною мовчання, помолились за спасіння їхніх душ та поклали квіти до могил захисників, які віддали життя за свободу своєї країни.

Опісля панахиди очільник області та начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко вручили родинам загиблих поліцейських відзнаки Президента України “За оборону України” (посмертно). Героїв нагородили за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності нашої країни.

“Висловлюємо свою пошану тим, хто без вагань пішов боронити нашу країну та поклав своє життя за неї. Героїчні вчинки наших військових — приклад незламності для усіх українців. Ми пам’ятаємо кожного й кожну, віддаємо належну шану їхній мужності, відвазі та патріотизму”, — сказав В’ячеслав Негода.

Наші Герої живі доти, поки живе пам’ять про них і їхні подвиги.