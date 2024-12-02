У Тернополі внаслідок удару ворожого дрона в житловий будинок загинув чоловік і троє людей поранено

У ніч на 2 грудня, близько 1:00, ворожий дрон влучив у п’ятиповерховий будинок у Тернополі. Унаслідок атаки загинув 45-річний чоловік, його дружина та ще двоє мешканців будинку отримали поранення і були госпіталізовані.

На п’ятому поверсі однієї з квартир спалахнула пожежа. Унаслідок вибуху пошкоджено 20 квартир, 20 автомобілів та навчальний заклад, розташований поруч.

На місці трагедії працюють рятувальники, поліцейські та медики. Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що для постраждалих тернополян, чиї квартири були зруйновані, організовують тимчасове місце перебування.

Для гасіння пожежі було залучено 45 надзвичайників та 13 одиниць техніки. Евакуйовано близько сотні мешканців будинку. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося врятувати будівлю та запобігти поширенню вогню на сусідні приміщення.

Поліція продовжує документувати наслідки атаки, надаючи допомогу постраждалим. Лікарі борються за життя поранених.

Брифінг начальника ТОВА щодо наслідків атаки ворожих безпілотників у ніч на 2 грудня.