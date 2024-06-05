У Тернополі відбувся творчий вечір літераторки Любові Малецької

«Все, що душа довірила словам». Під такою назвою у читальній залі обласної універсальної наукової бібліотеки відбувся творчий вечір членкині Національної спілки письменників України, лауреатки обласної літературної премії імені Степана Будного та обласної премії в галузі культури у номінації «Література – імені Богдана Лепкого» Любові Малецької.

Люба Малецька народилась на Зборівщині у мальовничому селі Загір’я. Навчалася в місцевій школі, після закінчення – на філологічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Працювала методисткою Методичного центру з роботи із сімєю та молоддю, а з 2012 року – бібліотекарем.

Творчий доробок складають збірки поезій: «Останній міф», «Вузлики нерозгаданого», «Розсипаний обрій», «Подих…», «Жменька активованих хвилин», «Розповім Тобі пошепки… : повість в есеях».

Її поезії друкувалися в колективних збірках: «Вакації–2», «Ірпінь–2009», «Цілунок троянди», «Славень Тернополю», «Подяка Богу», «Матері»; у часописах: «ЛітТерА», «Літературний Тернопіль», «Золота пектораль»; альманахах «Подільська толока», «Курінь», «Перші ластівки».

Творчий вечір Люби відкрив директор Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки Валерій Бачинський.

Творчість талановитої поетеси розкрили: головна бібліотекарка книгозбірні Марія Іванків, літераторка Анна-Віталія Палій, поетеса Ольга Атаманчук, голова обласної організації Національної спілки письменників України Валентина Семеняк, письменниця Марія Назар.

Поезію Любові Малецької читали: професор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор мистецтвознавства Олег Смоляк, поетеса Галина Шулим, бібліотекарка Тернопільської ОУНБ Наталія Луговська.

Своїми думками про колегу, поетесу поділилась директорка Тернопільської міської централізованої системи Оксана Лехіцька. Теплі слова про Любу говорила і вчителька с. Загір’я Марія Романюк-Лукасевич.

Під час заходу прозвучали музичні твори у виконанні студентів факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: Софії Рудакевич, Ілони Задвірної, Степана Буранича, Катерини Кремінської, Богдана Грушецького. До святкової атмосфери долучився композитор Ігор Вовчак, який виконав пісні на слова пані Люби.

На захід завітали письменники, бібліотекарі, студенти та викладачі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, односельчани.

Працівники відділу краєзнавчої літератури та бібліографії підготували книжково-ілюстративну виставку із творчого доробку п. Люби: «Я вишукую слово, я відшукую душу», яка знайомить зі збірками поезій, відгуками-прочитанням її віршів.

Наталія Луговська,

провідна бібліотекарка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ