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У Тернополі відбувся форум для переселенців, які працюють онлайн (відео)

11.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Форум для переселенців, які працюють онлайн, провели в Тернополі. Говорили про те, як організовувати онлайн-курси, адаптувати бізнес до відключень електрики та як пристосувати до сучасних умов творчі професії.

Про це розповіла Суспільному організаторка форуму Оксана Качурівська.

За її словами, на захід зареєструвалися 170 людей. Зокрема, графічні дизайнери, ілюстратори, ІТ-спеціалісти, режисери.

“Якщо люди через війну втратили можливість працювати, тому що не мають необхідної техніки, чи не мали можливості забрати її з тих місць, звідки вони виїхали, то ми організовували для них безкоштовно місця в коворкінгу, надавали безплатно техніку для роботи: ноутбуки, планшети. Таким чином намагалися їх підтримати, щоби вони продовжили свою діяльність. На цьому форумі акцентували на творчості, івент-індустрії, онлайн-освіті. Говорили, як масштабувати свою професію”, – говорить організаторка форуму.

Дмитро Ружицький із Запоріжжя переїхав до Тернополя торік у жовтні. Чоловік працює системним адміністратором. Прийшов на форум, щоби дізнатися про те, як вести бізнес онлайн.

“Бізнес онлайн мав вийти вже п’ять років тому. Проте жалітися ми не можемо. Зараз ми маємо чи не найкращий банк у світі, на який вже мають рівнятися всі бізнеси. На мою думку, бізнес має прислухатися до свого кінцевого споживача, тому що він може бути і онлайн, і офлайн”, – каже Дмитро Ружицький.

Тернополянин Андрій Рудий планує працювати блогером.

“Мені одна тема цікава – про відео. На ютуб-каналі я лишень починаю розвиватися, і в тік-тоці маю небагато підписників”, – сказав Андрій Рудий.

Андрій Гонковський три роки працює з онлайн-курсами. Каже, реалізував понад 150 проєктів. Під час виступу говорив про те, як організувати онлайн-навчання в час війни.

“Ваш контент повинен бути різноманітним. Коли почалися блекаути, ми почали робити не просто відео формат. У нас зйомка раніше – це студія, 4К формат, класна якість, відео, яке важить по 3-4 гігабайти. А зараз цього не потрібно. Зараз важливо, щоби швидко завантажити, щоби можна було переглянути в офлайні, щоби це важило небагато, тому що іноді через мобільну мережу не завантажиш. Щоби можна було переслухати в форматі аудіо, а не переглядати відео”, – розповів Андрій Гонковський.

Проєкт організував Центр Дія.Бізнес за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Теги: форум, ВПО, переселенці, форум для переселенців

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