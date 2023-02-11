У Тернополі відбувся форум для переселенців, які працюють онлайн (відео)

“Бізнес онлайн мав вийти вже п’ять років тому. Проте жалітися ми не можемо. Зараз ми маємо чи не найкращий банк у світі, на який вже мають рівнятися всі бізнеси. На мою думку, бізнес має прислухатися до свого кінцевого споживача, тому що він може бути і онлайн, і офлайн”, – каже Дмитро Ружицький.

Тернополянин Андрій Рудий планує працювати блогером.

“Мені одна тема цікава – про відео. На ютуб-каналі я лишень починаю розвиватися, і в тік-тоці маю небагато підписників”, – сказав Андрій Рудий.

Андрій Гонковський три роки працює з онлайн-курсами. Каже, реалізував понад 150 проєктів. Під час виступу говорив про те, як організувати онлайн-навчання в час війни.

“Ваш контент повинен бути різноманітним. Коли почалися блекаути, ми почали робити не просто відео формат. У нас зйомка раніше – це студія, 4К формат, класна якість, відео, яке важить по 3-4 гігабайти. А зараз цього не потрібно. Зараз важливо, щоби швидко завантажити, щоби можна було переглянути в офлайні, щоби це важило небагато, тому що іноді через мобільну мережу не завантажиш. Щоби можна було переслухати в форматі аудіо, а не переглядати відео”, – розповів Андрій Гонковський.

Проєкт організував Центр Дія.Бізнес за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).