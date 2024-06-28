У Тернополі відбулося нагородження переможців Сорочої премії

Мова йде про міжнародний літературний конкурс , який проводять з 2019 року на честь видатного письменника, літературознавця, засновника нового літературного жанру – денника, уродженця Тернопілля Петра Сороки.

Нагородження переможців конкурсу відбулося у приміщенні Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Сама ж історія конкурсу розпочалася після смерті Петра Івановича у 2018 році – його близькі друзі Володимир Шовкошитний, Михайло Ратушняк, Михайло Маслій та дружина Галина Сорока заснували літературний конкурс і відтоді щорічно присуджують премії кращим літераторам на честь видатної та непересічної особистості, чим фактично виконали волю і втілили у життя найсокровеннішу мрію самого письменника.

Ще у 2014 році Петро Сорока в одному із своїх денників писав: «Якби у мене були відповідні кошти, то започаткував би видання літературних щоденників – українських і зарубіжних письменників. Добрих щоденників в Україні не так багато, але вони є і буде ще більше, бо наш час сприяє популяризації цього жанру. Ще мрію про літературну премію для кращих щоденникарів. Давно мрію, давно ношуся з нею. Це, може, моя найсокровенніша мрія. Якщо не поталанить здійснити її за життя, то вірю, що знайдеться такий сподвижник, жертовний чоловік і мій відданий пошанувальник у майбутньому, після моєї смерті. Я помагатиму йому з небес. Хай би це була Сороча премія і головні вимоги до твору ставилися такі: віра в Бога, любов до світу природи, щоб письменник словом малював, як художник барвою».

Петро Сорока – поет, прозаїк, критик, літературознавець, член Національної Спілки письменників України з 1994 року.

Народився 6 січня 1956 року в с.Грицівці Збаразького району. Закінчив Кременецьке медичне училище і Тернопільський національний педагогічний інститут ім. В.Гнатюка, захистив кандидатську дисертацію з проблем розвитку гумору і сатири. Працював кореспондентом, редактором журналу «Сова» і «ТО», доцентом кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства ТНПУ ім. В.Гнатюка. Співзасновник і видавець ряду альманахів та видавництв. Член міжнародного ПЕН-клубу. Українською мовою переклав Михайла Пришвіна і Крістіана Бобена.

Лауреат міжнародних і всеукраїнських літературно-мистецьких премій «Слово України», «Тріумф», «Лісова пектораль», ім. Володимира Сосюри, ім. Григорія Сковороди, ім. Братів Лепких, ім. Миколи Гоголя, ім. Івана Филипчака, ім. Романа Федоріва, ім. Дмитра Нитченка, ім. Іванни Блажкевич, ім. Степана Сапеляка.

Петра Сороку вважають засновником нового літературного жанру – денника. У цьому жанрі він написав і видав 14 серій денників. Його твори перекладені англійською, російською і чеською мовами.

Загалом доробок Петра Сороки складає понад 100 різножанрових збірок. Про творчість Петра Сороки вийшла книга «Вивільнення світла» і «Лісові денники Петра Сороки: малярство і метафізика», написана Сергієм Ткаченком.

28 травня 2019 року в рідному селі Грицівцях на Збаражчині відкрито меморіальну дошку Петрові Сороці і його іменем названо школу.

До слова, видавництво «Український пріоритет» готує до друку сім томів вибраних творів Петра Сороки за сприяння та коштом тернопільського мецената Михайла Ратушняка. Перший том уже виданий, другий – на стадії додрукової підготовки.

Голова журі конкурсу, директор видавництва «Український пріоритет» Володимир Шовкошитний повідомив, що цього року було відзначено кращі роботи у двох номінаціях «Денникова проза» та «Поезія». Переможцем у номінації «Денникова проза» визнано Василя Чепурного (м. Чернігів) за книгу «Сто днів широкої війни».

Переможцями в номінації «Поезія» визнано: Наталію Ковалик (м. Золочів) за збірку «Сонячне прозріння»; Галину Сливку (м. Вишгород) за збірку «Будь!»; Олену Євтєєву (м. Київ) за збірку «Калинове серце».