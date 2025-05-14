У Тернополі відбудеться тренінг з домедичної допомоги

17 травня у Тернополі відбудеться тренінг на тему “Домедична допомога: зупинка кровотеч (практичні відпрацювання)”. Захід організовує Благодійний Фонд Сергія Притули спільно з партнерами – Освітньо-аналітичним центром розвитку громад та UA News Media Group.

Під час тренінгу учасники матимуть можливість опанувати навички надання допомоги при критичних кровотечах, навчаться користуватися турнікетом, виконувати тампонування ран, а також накладати пов’язки, що тиснуть. Інструктором заходу виступить Анна Єгорова.

Захід триватиме близько 4 годин і розпочнеться о 16:00. Місце проведення буде повідомлено організаторами після реєстрації, яка є обов’язковою за посиланням.

Організатор: Благодійний Фонд Сергія Притули / Serhiy Prytula Charity Foundation.

Партнери проєкту: Освітньо-аналітичний центр розвитку громад, UA News Media Group.

Вхід – довільний благодійний внесок на розвиток проєкту. Підтримати ініціативу можна за цим посиланням.

Джерело: “Центр готовності цивільних. Тернопіль”.