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У Тернополі вантажівка провалилася крізь землю

23.08.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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Аварія сталася 22 серпня на вулиці Новий Світ у Тернополі. Як розповіли у патрульній поліції, водій вантажівки MAN наїхав на бетонну плиту, внаслідок чого вона обвалилася. На щастя, ніхто не травмувався.

“Патрульні нагадали 56-річному керманичу про важливість дотримання правил безпеки під час керування транспортними засобами та склали на нього протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП. Також склали схему ДТП та оформили акт обстеження вулично-шляхової мережі”, – повідомляють правоохоронці.

Джерело: Патрульна поліція Тернопільської області

Теги: Тернопіль, провалилася вантажівка

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