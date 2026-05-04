У Тернополі в квартирі вибухнув газ

У понеділок, 4 травня, близько 8.20 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівника газової служби про вибух газу в квартирі на вулиці Протасевича, повідомляє поліція.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та інші екстрені служби. За попередньою інформацією, на кухні стався вибух газу без подальшого займання, внаслідок чого вибито вікна та двері в квартирі. У результаті події 74-річна власниця квартири отримала незначні опіки обличчя, від госпіталізації вона відмовилася. Причини вибуху газу встановлюють фахівці.

Відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень громадян. Безпечне користування газом вимагає обов’язкового перекриття кранів після користування та справної вентиляції. У разі появи запаху газу необхідно негайно провітрити приміщення, перекрити кран і викликати аварійну службу газу за номером 104.