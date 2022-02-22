Упродовж тривалого часу працівники карного розшуку спільно із слідчими проводили заходи щодо встановлення осіб, які обкрадали квартири тернополян.

19 лютого поліцейські зареєстрували три квартирні крадіжки в обласному центрі. Під час огляду місця події експерти зауважили, що жертвами злочину ставали мешканці перших та других поверхів. В усіх випадках до квартир невідомі проникали шляхом відтискання металопластикових вікон і, як правило, у робочий час. Викрадали гроші та золото.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами оперативники встановили ймовірних підозрюваних – двох раніше судимих за майнові злочини жителів Одеської області. Вони займалися крадіжками й в інших областях.

Затримано «гастролерів» після крадіжки на бульварі Данила Галицького. Їх перевіряють на причетність й до інших квартирних крадіжок, вчинених у Тернополі.

Жителям Одещини оголосили підозру згідно із ч.3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області. Процесуальне керівництво здійснює окружна прокуратура.