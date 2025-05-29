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У Тернополі терміново шукають донорів 3 негативної групи крові

29.05.2025

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Здоров`я, Теми

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У Тернополі — нестача рідкісної 3 Rh- (третьої негативної) групи крові.

У центрі крові повідомляють, що запаси суттєво знизилися, а потреба є.

Ця група є доволі рідкісною серед населення. Її потребують пацієнти з важкими травмами, післяопераційними ускладненнями, а також військові, які проходять лікування після поранень.

Усіх, хто має 3 негативну групу крові, просять не залишатися осторонь. Прийом донорів проводиться в будні дні з 8:00 до 13:00 у приміщенні Тернопільського центру служби крові за адресою: вул. Клінічна, 8.

— Здати кров — справа кількох хвилин, але вона може стати рятівною для когось. Один донор може допомогти врятувати до трьох життів,  наголошують у Тернопільському центрі служби крові.

За детальною інформацією телефонуйте: 066 121 4073.

Теги: нестача донорів крові

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