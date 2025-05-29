У Тернополі терміново шукають донорів 3 негативної групи крові

У Тернополі — нестача рідкісної 3 Rh- (третьої негативної) групи крові.

У центрі крові повідомляють, що запаси суттєво знизилися, а потреба є.

Ця група є доволі рідкісною серед населення. Її потребують пацієнти з важкими травмами, післяопераційними ускладненнями, а також військові, які проходять лікування після поранень.

Усіх, хто має 3 негативну групу крові, просять не залишатися осторонь. Прийом донорів проводиться в будні дні з 8:00 до 13:00 у приміщенні Тернопільського центру служби крові за адресою: вул. Клінічна, 8.

— Здати кров — справа кількох хвилин, але вона може стати рятівною для когось. Один донор може допомогти врятувати до трьох життів, — наголошують у Тернопільському центрі служби крові.

За детальною інформацією телефонуйте: 066 121 4073.