У Тернополі судитимуть підозрюваних у сприянні виїзду за кордон понад 120 військовозобов’язаних

У Тернополі судитимуть чоловіків, яких підозрюють в сприянні виїзду за кордон понад 120 військовозобов’язаних з Тернопільщини, Львівщини, Хмельниччини та Івано-Франківської області.

Справи скерували до Тернопільського міськрайонного суду.

Як встановило слідство, підозрювані незаконно переправили за кордон 122 чоловіків призовного віку, більшість яких — вихідці з Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської та Хмельницької областей.

Слідчі виявили незаконну діяльність мобілізованого депутата однієї із сільрад. У військовій частині він вносив прізвища клієнтів, як водіїв-волонтерів, які виїжджали за гуманітарною допомогою для ЗСУ. Ця неправдива інформація потрапляла до автоматизованої інформаційної системи. Протягом липня 2022 — січня 2023 років він допоміг незаконно виїхати за кордон 74 чоловікам.

Крім того, під час іншого провадження слідчі виявили незаконний виїзд за межі України 48 чоловіків призовного віку. Усі вони виїжджали за системою “Шлях”, як водії, які мали привезти гуманітарну допомогу, але жоден з них не повернувся з-за кордону. Слідчі встановило причетність до організації цієї схеми тернополянина, який є засновником громадської організації, та двох його спільників.

В обох випадках триває провадження за 2 частиною 332 статті Кримінального кодексу — незаконне переправлення осіб через держкордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Слідство проводили працівники Нацполіції Тернопільщини та Держприкордонслужби. У першому випадку також працювали представниками СБУ та Військової прокуратури, в другому — представниками Міграційної поліції і Тернопільської обласної прокуратури.

Джерело: Держприкордонслужба