У Тернополі створили спеціальний технічний загін для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру на території Тернопільської міської територіальної громади. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

У склад технічного загону увійшло 50 осіб з-поміж працівників підприємств різних форм власності. Відтак, при потребі, вони зі спеціалізованою технікою зможуть виїжджати на місця, де необхідно проводити ліквідацію надзвичайної ситуації.

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До слова, технічний загін створено з метою організації ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру та проведення інших невідкладних робіт на території Тернопільської міської територіальної громади, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2013р. №616 «Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту».