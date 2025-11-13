У Тернополі співробітники СБУ та ювенальної поліції провели урок безпеки для школярів

У Тернопільській школі №28 відбувся урок безпеки за участю співробітників СБУ та ювенальних поліцейських у межах всеукраїнської кампанії «Спали ФСБшника». Мета заходу — навчити дітей розпізнавати інформаційні загрози та не стати жертвами ворожих маніпуляцій.
Правоохоронці розповіли учням, що під виглядом «легких заробітків» у соцмережах і месенджерах часто ховаються завдання від російських спецслужб. Такі дії можуть кваліфікуватися як державна зрада або диверсія, за які передбачено кримінальну відповідальність навіть із 14 років — аж до довічного ув’язнення.
Особливу увагу приділили питанням психологічного тиску з боку вербувальників, які намагаються впливати на підлітків через страх і ізоляцію. Учням надали чіткий алгоритм дій у разі спроби вербування:
СБУ закликає батьків активно цікавитися життям своїх дітей, звертати увагу на їхню поведінку та емоційний стан. Відверта розмова про небезпеку вербування може стати вирішальною у запобіганні трагедії.
Такі уроки безпеки продовжаться у навчальних закладах області, адже поінформованість і пильність — найкраща зброя проти ворога.
Джерело: СБУ у Тернопільській області