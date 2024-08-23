У Тернополі сьогодні змінено рух кількох тролейбусів через обрив контактних мереж

У Тернополі сьогодні змінено рух тролейбусів №5, №8, №10 також не курсуватимуть тролейбуси №7, №9, №11. Маршрути змінено через обрив контактних мереж біля 6-ого магазину, повідомляють у міській раді.

Зокрема, зміни такі: 5 тролейбус їде з центру через просп.Бандери, Збаразький поворот і далі по маршруту;

8 тролейбус курсує у напрямку Березовиця – Ринок;

10 тролейбус – розвертається на розвʼязці на вул.Текстильна, далі курсує через просп.Злуки, Київська, 15 Квітня, просп.Степана Бандери в центр через філармонію;

Тролейбуси 7,9,11 наразі не курсують.

На місці обриву тривають аварійно-відновлювальні роботи.