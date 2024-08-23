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У Тернополі сьогодні змінено рух кількох тролейбусів через обрив контактних мереж

23.08.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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У Тернополі сьогодні змінено рух тролейбусів №5, №8, №10 також не курсуватимуть тролейбуси  №7, №9, №11. Маршрути змінено через обрив контактних мереж біля 6-ого магазину, повідомляють у міській раді.

Зокрема, зміни такі:

  • 5 тролейбус їде з центру через просп.Бандери, Збаразький поворот і далі по маршруту;
  • 8 тролейбус курсує у напрямку Березовиця – Ринок;
  • 10 тролейбус – розвертається на розвʼязці на вул.Текстильна, далі курсує через просп.Злуки, Київська, 15 Квітня, просп.Степана Бандери в центр через філармонію;
  • Тролейбуси 7,9,11 наразі не курсують.

На місці обриву тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Джерело: ТМР

Теги: Тернопіль, тролейбуси, змінено рух тролейбусів

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