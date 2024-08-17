У Тернополі родичам загиблих військовослужбовців вручили нагороди

У Тернополі вручили 29 нагород рідним загиблих військових. Це ордени “За мужність” ІІ і ІІІ ступенів, медалі “За військову службу Україні” та “Захиснику вітчизни”.

Про це пише Суспільне.

Мар’яна Ковальчук приїхала на нагородження з Кременця. Її чоловік Василь воював на запорізькому напрямку в складі 128 бригади. Сьогодні, 16 серпня, жінці вручили орден “За мужність”, який Василю Ковальчуку дали посмертно.

“Казав, що мусимо гнати ворога: “Як не я, то хто?”. Не забувати, якою ціною дається свобода і пам’ятати наших хлопців, наших героїв”, — розповіла жінка.

Нагороду свого чоловіка отримала також Ольга Заболотна зі Скалата. За її словами, він був призваний до лав ЗСУ та загинув на Харківщині.

“Коли він пішов на навчання вже, він почав говорити, що потрібно йти воювати, бо всі не можуть бути вдома. Треба вшановувати героїв, які загинули і навчитися суспільству вшановувати героїв, які повертаються звідти. Бо це є проблемою нашого суспільства, нам бракує толерантності. Багато людей є, які хочуть жити в Україні і хочуть України, але хочуть бути осторонь всього”, — сказала Ольга Заболотна.

Також люди помолились за захисників і вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.