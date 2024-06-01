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У Тернополі п’яний водій намагався втекти від патрульних

01.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події

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Вчора у Тернополі патрульні затримали водія з ознаками спʼяніння, який порушував ПДР та намагався втекти від поліцейських. 

На вулиці Торговиця, патрульні помітили автомобіль BMW, водій якого перетнув подвійну суцільну лінію. Інспектори спробували зупинити авто, проте водій не виконав вимогу поліцейських, прискорився та спробував втекти. Однак йому це не вдалося, зазначають правоохоронці.

Патрульні розпочали переслідування та зупинили автомобіль втікача на вулиці Гетьмана Мазепи.

Чоловіка інспектори відсторонили від керування автомобілем, а легковик — евакуювали на арештмайданчик.

 

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Джерело: Патрульна поліція Тернопільської області

Теги: Тернопіль, п'яний водій, патрульна поліція

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