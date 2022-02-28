Станом на сьогодні у Тернополі поселили понад 900 внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

–У Тернополі впродовж декількох днів активно працює міський гуманітарний штаб для надання допомоги мешканцям з постраждалих регіонів (ВПО), який розміщений на території залізничного вокзалу «Тернопіль», – пише Сергій Надал. – Працівники та волонтери штабу активно допомагають внутрішньо переселеним громадянам з місцями розташування, забезпечують продуктами, засобами гігієни тощо.

Міський голова подякував містянам, які згуртувалися та приносять їжу, напої, свіжий хліб, засоби особистої гігієни, ковдри, каремати та інші речі першої необхідності.

Охочі долучитися до роботи штабу або люди, які потребують допомоги з місцем для тимчасового поселення можуть подзвонити за номерами: (067) 844 22 78, (098) 174 77 41.

До слова, збір речей та харчів триває.

Залишити харчі, речі особистої гігієни, спальні мішки, надувні матраци або інші речі для мешканців з постраждалих регіонів можна за адресами: