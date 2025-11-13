У Тернополі прозвучить український фанк: «Квартирник» і Валерій Вітер запрошують тернополян на концерт

14 листопада у Тернополі відбудеться концерт, який поверне слухачів у добу українського «вусатого фанку». На сцені Українського Дому «Перемога» виступить ВІА «Квартирник», а спеціальним гостем вечора стане Валерій Вітер, соліст легендарного ансамблю «Кобза».

У програмі вечора прозвучать пісні, які свого часу знала вся країна — «Червона рута», «Водограй», «Анничка», «Рокенрольний капелюх». Ці композиції, створені митцями Володимиром Івасюком, Назарієм Яремчуком, учасниками ВІА «Кобза», «Смерічка» та «Світязь», і досі викликають у слухачів теплі спогади.

Організатори зазначають:

«На сцені — хіти Івасюка, Яремчука, ВІА «Кобза», «Смерічка», «Світязь» та рідкісні перлини української естради, які колись намагалися змовчати. Тепер ми співаємо їх гучно, вільно й з любов’ю!».

Концерт відбудеться 14 листопада у Тернополі, в Українському Домі «Перемога».

Початок заходу — о 19:00.

Виступ обіцяє стати справжнім святом для шанувальників української ретро-музики. Організатори запрошують усіх, хто цінує живий звук і атмосферу старої школи:

«Не втрать нагоду стати частиною великого українського фанку!»

Квитки доступні онлайн за посиланням: ternopil.karabas.com.