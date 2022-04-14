Схоже, що в Тернополі остаточно підуть у небуття відголоски радянського минулого. Пам’ятник Пушкіну і літак на Східному, уже демонтовано, тепер міська рада пропонує перейменувати ряд вулиць міста.

Тернопільська міська рада розпочала збір пропозицій від мешканців щодо перейменування вулиць, назви яких пов’язані з країною-окупантом чи радянським союзом. Серед вулиць, які насамперед будуть перейменовані, є:

вул. Глінки (російський композитор);

вул. Чехова (російський письменник);

вул. Пушкіна (російський письменник);

вул. Достоєвського (російський письменник);

вул. Ломоносова (російський вчений);

вул. Живова (солдат окупаційної армії);

вул. Карпенка (солдат окупаційної армії);

вул. Танцорова (солдат окупаційної армії);

вул. Чалдаєва (солдат окупаційної армії);

вул. Гагаріна (радянський космонавт).