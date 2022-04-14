Схоже, що в Тернополі остаточно підуть у небуття відголоски радянського минулого. Пам’ятник Пушкіну і літак на Східному, уже демонтовано, тепер міська рада пропонує перейменувати ряд вулиць міста.
Тернопільська міська рада розпочала збір пропозицій від мешканців щодо перейменування вулиць, назви яких пов’язані з країною-окупантом чи радянським союзом. Серед вулиць, які насамперед будуть перейменовані, є:
вул. Глінки (російський композитор);
вул. Чехова (російський письменник);
вул. Пушкіна (російський письменник);
вул. Достоєвського (російський письменник);
вул. Ломоносова (російський вчений);
вул. Живова (солдат окупаційної армії);
вул. Карпенка (солдат окупаційної армії);
вул. Танцорова (солдат окупаційної армії);
вул. Чалдаєва (солдат окупаційної армії);
вул. Гагаріна (радянський космонавт).
Пропозиції щодо переліку вулиць, які слід перейменувати у Тернополі в рамках дерусифікації, та нові назви вулиць тернополяни можуть подавати, заповнивши Google-форму
, а також надсилати на електронну пошту presamr@gmail.com.