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У Тернополі демонтували ще 16 незаконних вивісок

30.05.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Працівники муніципальної поліції продовжують звільняти Тернопіль від нелегальної реклами.

29 травня постійно діюча робоча група з організації проведення демонтажу спільно з управлінням муніципальної інспекції в присутності працівників Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, демонтували 16 рекламних вивісок.

Про це інформують у міській раді.

Конструкції були розміщені на елементах вуличного обладнання на вулицях: Збаразька, Київська та 15 Квітня в м. Тернополі. Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 15.05.2024 року № 791 «Про демонтаж рекламних засобів».

Демонтовані рекламні конструкції знаходяться на території під охороною, за адресою вул. Лесі Українки, 5А. Для повернення рекламних конструкцій власникам необхідно звернутися в ПП «Східний Масив», що за адресою просп. Степана Бандери, 94, по питанню відшкодування коштів, витрачених на демонтажні роботи.

 

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Теги: Тернопіль, ТМР, демонтаж рекламних вивісок

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