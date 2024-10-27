У Тернополі правоохоронці розшукують вандалів, котрі розвалювали церкви сатанинськими знаками

Поліцейські встановлюють особу, яка вчинила хуліганські дії, розмалювавши фасади кількох храмів у Тернополі. Про це повідомляють правоохоронці.

У неділю, 27 жовтня, близько 7 години ранку до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло кілька повідомлень від настоятелів храмів про те, що невідома особа нанесла написи червоним балончиком на фасади церков.

Відомості за цими фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські опрацьовують відео з камер спостереження. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи, причетної до злочину.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви маєте будь-яку інформацію, яка допоможе у розшуку зловмисника, повідомте на спецлінію “102“.

До слова, у “Біблії” під числом 666 сховане ім’я апокаліптичного “звіра”. Число 666 — дуже часто використовуваний елемент сатанинської атрибутики, поряд з перевернутим хрестом і пентаграмою.