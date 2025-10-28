28.10.2025 15:36

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

У Тернополі підлітки на самокаті наїхали на 5-річну дівчинку

28.10.2025

Ірина Нова

123

Оперативно, Тернопільщина, Новини

Поширити:

У Тернополі двоє неповнолітніх на електросамокаті здійснили наїзд на 5-річну дівчинку. 

У Тернополі 26 жовтня трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

В обох випадках неповнолітні кермувальники рухалися по велодоріжках.

Близько 18:40 житель обласного центру 2012 року народження, рухаючись вулицею Білецька на електросамокаті Electric Bikes, допустив наїзд на 5-річну дівчинку, яка гралася біля дитячого майданчика. Дитина отримала тілесні ушкодження.

Того ж вечора, близько 19:08, у парку «Сопільче» 16-річний тернополянин керуючи електросамокатом, збив хлопчика 2015 року народження. Потерпілий йшов велодоріжкою. Його госпіталізували до медичного закладу.

Поліцейські нагадують, що у Тернополі є спеціально облаштовані велодоріжки, призначені для руху велосипедів, а не електросамокатів.

У Тернополі п’ятирічна дівчинка в садoчку отримала перелом руки

Теги: електросамокати, підлітки, наїзд на дівчинку, Тернопіль

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах