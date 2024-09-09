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У Тернополі пара на еклектросамокаті збила жінку: поліцейські розшукують очевидців

09.09.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Оперативно

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У неділю, 8 вересня, близько 19-ї години в Тернополі в парку Шевченка на набережній Тернопільського ставу пара на електросамокаті збила жінку. За попередніми даними, на електросамокаті їхали хлопець та дівчина.

59-річна тернополянка внаслідок наїзду отримала травму ноги. Жінку доправили до лікарні, повідомляють у поліції.

Правоохоронці розшукують водія електорсамоката, який наїхав на жительку Тернополі та шукають очевидців події. Якщо ви знаєте деталі чи місцеперебування водія електросамоката, повідомте за номером: (098) 217-04-10 або на спецлінію 102.

Теги: електросамокати, збили жінку

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