Служба безпеки України заблокувала у Тернополі діяльність злочинної групи. Зловмисники займалися виготовленням і збутом психотропної речовини – амфетаміну.

Оперативники встановили, що ділки щомісяця реалізовували майже 0,5 кг психотропу, вартість якого за цінами чорного ринку перевищує 200 тис. грн.

За даними слідства, декілька жителів обласного центру облаштували у власних помешканнях дві підпільні нарколабораторії, у яких синтезували амфетамін. Готову продукцію збували дрібними партіями серед наркозалежних осіб.

У ході обшуків, проведених за адресами проживання зловмисників, правоохоронці виявили та вилучили готовий до реалізації амфетамін; прекурсори, що використовуються для синтезу психотропних речовин; лабораторне обладнання; реагенти, які використовувалися під час виготовлення стимуляторів.

Наразі двом наркоторгівцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 198 тис. грн кожному.

Триває слідство для виявлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до діяльності угрупування осіб.

Заходи з викриття і припинення протиправної діяльності проводило УСБУ у Тернопільській області у взаємодії зі слідчими поліції за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.