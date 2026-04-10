У Тернополі на пішохідному переході збили 16-річного хлопця: підліток у важкому стані

Аварія трапилася 9 квітня близько 22:30 на проспекті Злуки.
За попередніми даними поліції 36-річний водій Hyundai Kona рухався у напрямку вулиці Тарнавського. У цей час 16-річний хлопець переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом, водій допустив наїзд на пішохода.
Унаслідок ДТП підліток отримав важкі травми.
Бригада швидкої допомоги госпіталізувала хлопця у непритомному стані та доставила його до медичного закладу.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
У водія відібрали зразки крові для перевірки на алкоголь.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування людини.
