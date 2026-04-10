У Тернополі на пішохідному переході збили 16-річного хлопця: підліток у важкому стані

У Тернополі сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода — на пішохідному переході автомобіль збив неповнолітнього.

10.04.2026

Яровий Роман

Кримінал, Новини

ДТП пішохідний перехід
Аварія трапилася 9 квітня близько 22:30 на проспекті Злуки.

За попередніми даними поліції 36-річний водій Hyundai Kona рухався у напрямку вулиці Тарнавського. У цей час 16-річний хлопець переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом, водій допустив наїзд на пішохода.

Стан потерпілого

Унаслідок ДТП підліток отримав важкі травми.

Бригада швидкої допомоги госпіталізувала хлопця у непритомному стані та доставила його до медичного закладу.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

У водія відібрали зразки крові для перевірки на алкоголь. 

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування людини.

Автор: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Джерело: ГУНП у Тернопільській області

Теги: Тернопіль, підліток, ДТП, аварія

