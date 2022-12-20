У Тернополі на 20 вулицях проведуть роботи з ліквідації аварійних ділянок асфальтобетонного покриття

У Тернополі на 20 вулицях та двох транспортних розв’язках найближчими днями проводитимуться роботи з ліквідації аварійних ділянок та вибоїн з використанням холодного асфальтобетону і холодної бітумної органо-мінеральної суміші.

Повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.

Зокрема, підрядна організація буде виконувати роботи за адресами:

15 Квітня;

просп. Злуки;

вул. Мирона Тарнавського;

вул. Леся Курбаса;

вул. Текстильна;

транспортна розв’язка вулиць просп. Злуки – Збаразька – Текстильна;

вул. Промислова;

вул. Лозовецька;

вул. Збаразька;

транспортна розв’язка вулиць Збаразька – Бродівська – Галицька;

вул. Бродівська;

вул. Дениса Лукіяновича;

вул. Галицька;

вул. Миколи Лисенка;

вул. Весела;

вул. Татарська;

вул. Микулинецька;

вул. Торговиця;

вул. Миколи Пирогова;

вул. Михайла Паращука;

вул. Дружби;

вул. Івана Гавдиди.