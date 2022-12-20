У Тернополі на 20 вулицях проведуть роботи з ліквідації аварійних ділянок асфальтобетонного покриття

У Тернополі на 20 вулицях та двох транспортних розв’язках найближчими днями проводитимуться роботи з ліквідації аварійних ділянок та вибоїн з використанням холодного асфальтобетону і холодної бітумної органо-мінеральної суміші.
Повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.
Зокрема, підрядна організація буде виконувати роботи за адресами:
Звертаємось до водіїв з проханням бути уважними під час руху на проїжджих частинах, де ведуться ремонтні роботи, та дотримуватись Правил дорожнього руху – зазначили у міській раді.