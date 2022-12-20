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У Тернополі на 20 вулицях проведуть роботи з ліквідації аварійних ділянок асфальтобетонного покриття

20.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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У Тернополі на 20 вулицях та двох транспортних розв’язках найближчими днями проводитимуться роботи з ліквідації аварійних ділянок та вибоїн з використанням холодного асфальтобетону і холодної бітумної органо-мінеральної суміші.

Повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.

Зокрема, підрядна організація буде виконувати роботи за адресами:

  • 15 Квітня;
  • просп. Злуки;
  • вул. Мирона Тарнавського;
  • вул. Леся Курбаса;
  • вул. Текстильна;
  • транспортна розв’язка вулиць просп. Злуки – Збаразька – Текстильна;
  • вул. Промислова;
  • вул. Лозовецька;
  • вул. Збаразька;
  • транспортна розв’язка вулиць  Збаразька – Бродівська – Галицька;
  • вул. Бродівська;
  • вул. Дениса Лукіяновича;
  • вул. Галицька;
  • вул. Миколи Лисенка;
  • вул. Весела;
  • вул. Татарська;
  • вул. Микулинецька;
  • вул. Торговиця;
  • вул. Миколи Пирогова;
  • вул. Михайла Паращука;
  • вул. Дружби;
  • вул. Івана Гавдиди.

Звертаємось до водіїв з проханням бути уважними під час руху на проїжджих частинах, де ведуться ремонтні роботи, та дотримуватись Правил дорожнього руху – зазначили у міській раді.

Автор: Роман Васильович

Мітки: ремонт доріг

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