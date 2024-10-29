У Тернополі двоє людей отруїлися чадним газом

28 жовтня через несправність газової колонки двоє людей у Тернополі отруїлися чадним газом.
Про це повідомили у ДСНС.
За інформацією рятувальників, інцидент стався 28 жовтня у Тернополі. Через несправність вентиляції газової колонки постраждало двоє людей, серед яких дитина. Їх госпіталізували.
ДСНС закликає відповідально користуватися газовим обладнанням:
Перевіряйте газове обладнання та вентиляцію щороку.
Встановлюйте датчики чадного газу.
Забезпечуйте притік свіжого повітря, особливо під час роботи колонок та котлів.
“Чадний газ — це безбарвний і без запаху газ, який може спричинити отруєння або загибель. Піклуйтеся про себе та своїх близьких: дотримуйтеся правил безпеки”, – наголошують рятувальники.