У Тернополі двоє чоловіків підпалили авто військового ЗСУ

6 жовтня зловмисники підпалили автомобіль військового ЗСУ з Тернополя.

На місці події правоохоронці побачили охоплені пожежою дві автівки — Toyota і ЗАЗ, які вже гасили рятувальники. За попередньою інформацією, ЗАЗ належав військовослужбовцю ЗСУ, повідомляють у відомстві.

“Учора, близько 5-ї ранку, ми отримали повідомлення про пожежу на вулиці Слівенській. На місці події побачили охоплені пожежою дві автівки — Toyota і ЗАЗ, які вже гасили рятувальники. За попередньою інформацією, ЗАЗ належав військовослужбовцю ЗСУ.

Ми опитали мешканців будинку та переглянули відео з камер спостереження. На відео патрульні виявили двох чоловіків, які скоїли підпал та знімали все на телефон” – йдеться у повідомленні.

Патрульні передали орієнтування іншим екіпажам поліції та за кілька хвилин виявили одного зі зловмисників. Чоловік зізнався в причетності до скоєного. У його телефоні поліцейські знайшли відео підпалу автомобіля.

Громадянин, не роздумуючи, повідомив місцезнаходження спільника, якого патрульні спільно з працівниками районного управління поліції та оперативниками СБУ в Тернопільській області невдовзі затримали за адресою проживання.

Чоловіки зазначили, що за скоєне їм пообіцяли грошову винагороду.

Громадянам оголосили підозру за ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Вирішується обрання запобіжних заходів. Триває слідство.