У Тернополі депутати планують об’єднати Українську гімназію імені Франка та технічний ліцей

У редакцію видання “Тернополян” звернулися батьки школярів, які навчаються у Тернопільській Українській гімназії імені Івана Франка, одному з найкращих та найпрестижніших освітніх закладів Тернополя.

За словами батьків, їхню гімназію хочуть об’єднати із технічним ліцеєм, приміщення в центрі на вулиці Коперника забрати, а дітей та вчителів переселити на Купчинського.

“Є відповідний проект рішення про об’єднання цих двох закладів, – відзначають батьки. – Ми взагалі не розуміємо для чого один із найкращих освітніх закладів міста об’єднувати з ліцеєм – відповідь очевидна – щоб забрати приміщення в центрі міста. А де ж тоді будуть вчитися наші діти, для чого проводилися усі ці ремонтні роботи, облаштовувалися спортзали, територія навколо школи, і так далі. Море запитань, на які немає відповідей, адже ніхто нічого не пояснює, жодних зборів не було. Все робиться тихенько і за нашими спинами”.

На сайті ТМР і справді є відповідний проект рішення про реорганізацію закладів освіти.

Завтра, 9 червня, дане питання є в порядку денному сесії ТМР.

“З метою створення оптимальної освітньої мережі, необхідних умов для надання учням якісної освіти, забезпечення доступності та якості освіти, урізноманітнення варіантів освітніх послуг, ефективного використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових та управлінських ресурсів, раціонального використання бюджетних коштів, керуючись статтею 59 Господарського кодексу України, статтями 104-107, 110-112 Цивільного кодексу України, Законами України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про повну загальну середню освіту», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, міська рада вирішила: 1.Реорганізувати Тернопільську Українську гімназію ім. І.Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області (місцезнаходження юридичної особи: 46002, м.Тернопіль, вул. Коперніка, 14, код ЄДРПОУ 14039879) та Тернопільський технічний ліцей Тернопільської міської ради Тернопільської області (місцезнаходження юридичної особи: 46023, м.Тернопіль, вул. Романа Купчинського, 5а, код ЄДРПОУ 23592345) шляхом злиття та створити Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І.Франка Тернопільської міської ради. 2. У результаті реорганізації (шляхом злиття) припинити юридичні особи – Тернопільську Українську гімназію ім. І.Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області та Тернопільський технічний ліцей Тернопільської міської ради Тернопільської області з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи”, – йдеться у проекті рішення ТМР. “Для чого успішний заклад об’єднувати з ліцеєм? Якщо наша школа успішна сама по собі?!”, – обурюються батьки.

У міській раді “Тернополянам” відповіли, що об’єднання відбувається тому що ліцей має мати кілька профілів.

Також нас запевнили, що для дітей і батьків ні ліцею, ні гімназії змін не відбудеться – діти гімназії продовжують навчатися у своєму приміщенні. Ніхто виселяти нікого не буде.

Натомість щодо директора об’єднаного закладу – то оголосять конкурс на посаду керівника.