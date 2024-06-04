У Тернополі демонтували ще чотири незаконні рекламні вивіски

У Тернополі постійно діюча робоча група з організації проведення демонтажу в присутності працівників поліції, продовжує демонтаж незаконних рекламних вивісок на вулицях міста.

У міськраді повідомляють, що 4 червня демонтували чотири рекламних конструкцій (власники невідомі), були розміщені на зовнішній поверхні будівель, за адресами: вул. Миру, 13/1 та Миколи Карпенка, 23 в м. Тернополі.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 15.05.2024 року № 791 «Про демонтаж рекламних засобів».

Демонтовані рекламні конструкції знаходяться під охороною на території по вулиці Лесі Українки, 5А. Для повернення рекламних конструкцій власникам необхідно звернутися в ПП «Східний Масив», що за адресою проспект Степана Бандери, 94, по питанню відшкодування коштів, витрачених на демонтажні роботи.

Робота по виконанню рішення виконавчого комітету продовжується.