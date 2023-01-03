У Тернополі 400 закладів торгівлі та сфери послуг працюють без світла

У Тернополі вже 400 закладів торівлі та сфери послуг працюють під час вимкнення електроенергії, перелік яких є у додатку “е-Тернопіль”.

Про це повідомив Сергій Надал.

“У мобільному додатку «е-Тернопіль» позначено вже майже чотириста закладів торгівлі та сфери послуг, які працюють навіть в умовах відсутності електропостачання. На мапі Ви можете знайти аптеки, магазини, СТО, АЗС, салони краси та інше.” – повідомив міський голова Тернополя.

Додаток доступний для завантаження на операційні системі Android.