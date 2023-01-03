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У Тернополі 400 закладів торгівлі та сфери послуг працюють без світла

03.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Економіка, Суспільство

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У Тернополі вже 400 закладів торівлі та сфери послуг працюють під час вимкнення електроенергії, перелік яких є у додатку “е-Тернопіль”.

Про це повідомив Сергій Надал.

“У мобільному додатку «е-Тернопіль» позначено вже майже чотириста закладів торгівлі та сфери послуг, які працюють навіть в умовах відсутності електропостачання. На мапі Ви можете знайти аптеки, магазини, СТО, АЗС, салони краси та інше.” – повідомив міський голова Тернополя.

Додаток доступний для завантаження на операційні системі Android.

Автор: Ірина Нова

Мітки: новини Тернопільщини, економіка, суспільство, цікаво

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