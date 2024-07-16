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У тернопільському ставі втопився 26-річний чоловік

16.07.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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15 липня у тернопільському ставі, біля “Циганки”, виявили без ознак життя 26-річного місцевого жителя. Потерпілого з води витягнули перехожі. За деякий час він помер у автомобілі швидкої допомоги. Ймовірна причина загибелі – утоплення.

Про це повідомляють у ДСНС.

“Нагадаємо, що з початку 2024 року на водоймах області загинуло 24 людини, з них – 4 дітей. Причиною трагічних випадків є банальна людська недбалість: купання у нетверезому стані, купання у недозволених місцях”, – зазначають рятувальники.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Тернопільській області

Теги: втопився чоловік, ГУ ДСНС України у Тернопільській області, Тернопіль, Тернопільський став

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