У тернопільському парку “Здоров’я”, що на масиві Дружба в Тернополі, бігає лисиця. Про це повідомила тернополянка Яна Іщук.

За словами жінки, лисицю вона помітила на прогулянці. Тварина бачила людей, але підходила досить близько. Коли до неї намагалися підійти ще ближче, вона втікала.

Мене дуже гнітять коментарі людей

“Дуже багато людей пише в коментарях під моїм постом в соцмережі, що в лисиці сказ. Інші пишуть, що тварина виглядає здоровою. Несподівано виявилося так багато лисознавців та інфекціоністів, що нема слів. Читаючи коментарі, пригадую собі такі ж відео, зняті жителями в інших країнах. Там я не бачила такого страху. Лисиці, олені, різна лісова дичина заходить на територію помешкання людей і це не викликає у них такої паніки. Якось гуляла в тому ж парку і там мене налякали бродячі пси, котрі нападали на собачників, що вигулювали своїх домашніх улюбленців. Ось що було страшно, а не голодна лисиця. Думаю, що насамперед, треба убезпечити жителів району від можливості сказу в бродячої зграї – вакцинувати псів та стерилізувати”.

За словами Яни Іщук, у коментах під її дописом одна з жінок написала, що бачила, як лисиця виходила вночі через дорогу від супермаркету до смітника і там шукала їжу. Інша жінка написала, що бачила лисицю біля стадіону, якого саме – не вказала.

“Мене дуже гнітять коментарі людей, котрі за таким приблизним відео, що я могла зняти, дають такі категоричні діагнози, що тварина хвора на сказ. Я особисто думаю, що її поява може бути пов’язана з тим, що у приміських лісах чути сирени. І тому звірі поміняли свою поведінку та місце розташування. Хтось написав, що лисиця могла втікти з чийогось приватного зоопарку – теж варіант. Наприклад, ресторану чи просто хати заможної людини”, – каже Яна Іщук.

Не всі громадяни усвідомлюють небезпечність захворювання

Начальник відділу організації протиепізоотичної роботи головного управління Держпродспоживслужби в області Василь Яциник повідомив, що в Україні, для покращення епізоотичної ситуації щодо сказу, упродовж 2018-2021 років проводилася вакцинація лисиць.

“Впродовж 2021 року в області було зареєстровано 32 випадки захворювання на сказ серед всіх видів тварин, з них: 12 червоних лисиць,9 котів, 6 собак, 2 ВРХ, 2 куниці, 1 видра. Значно краща ситуація впродовж 2022 року, станом на 1 вересня в області зафіксовано 15 випадків захворювання на сказ: 9 котів, 4 лисиці, 1 ВРХ та 1 собака. Більшість цьогорічних захворювань припадає на котів, які ведуть дворовий спосіб життя і не йдуть навіть до рук господаря. Також в свою чергу не всі громадяни усвідомлюють небезпечність захворювання та важливість вакцинації домашніх тварини від сказу і тому відмовляються від проведення щеплення. Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області закликає всіх власників домашніх тварин не нехтувати здоров’ям своїх улюбленців та проводити щорічну вакцинацію від сказу, яка є безоплатною”.

Василь Яциник повідомив, що Служба ветеринарної медицини щороку вакцинує в області від сказу 120-130 тисяч собак і більше 50 тисяч котів.

Що відомо про сказ:

Це гостре вірусне захворювання всіх теплокровних тварин, яке характеризується надзвичайно високою агресивністю, ураженням центральної нервової системи, нападами нервового збудження і розвитком паралічів.

Захворювання є зоонозним, тобто спільним для тварин і людей.

Збудник вірусу досить стійкий. У слині, що виділяється хворою твариною, зберігається до 24 годин, у трупі – 2-3 тижні. У поверхневих шарах ґрунту може зберігатися 2-3 місяці.

У випадку цієї лисиці діагноз не встановлено

Головний спеціаліст відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісів Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства Микола Слюсаревський каже, що зазвичай дикі тварини змінюють свою поведінку в двох випадках.

“Дика тварина може змінити свою звичну поведінку, коли у неї є підозра на захворювання. У випадку цієї лисиці діагноз не встановлено. Візуально оцінити хвора тварина чи ні складно, хіба що дивитися на хутро, коли тварина хворіє, воно в може бути в поганому стані, шерсть може випадати. Також зміни в поведінці можуть бути, якщо звір призвичаївся до проживання неподалік населеного пункту чи, наприклад, має виводок у норі поблизу людського житла”.