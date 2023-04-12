У Тернопільському онкодиспансері освятили каплицю

7 квітня, у день празника Благовіщення Пресвятої Богородиці, з благословення архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка у співпраці із генеральним директором КНП «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» Тернопільської обласної ради Леонідом Шкроботом у приміщенні медичного закладу відбулося освячення лікарняної каплиці, яку названо на честь цього свята.

Святу Літургію очолив отець Василь Іванів, який був першим капеланом онкодиспансеру. Йому співслужили отець Андрій Желізко, голова комісії у справах охорони здоров’я Тернопільсько-Зборівської архієпархії, отець Роман Дутчак і настоятель каплиці та медичний капелан отець Андрій Сокульський.