12.04.2023 17:14

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У Тернопільському онкодиспансері освятили каплицю

12.04.2023

Роман Васильович

175

Новини, Події

Поширити:

7 квітня, у день празника Благовіщення Пресвятої Богородиці, з благословення архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка у співпраці із генеральним директором КНП «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» Тернопільської обласної ради Леонідом Шкроботом у приміщенні медичного закладу відбулося освячення лікарняної каплиці, яку названо на честь цього свята.

Святу Літургію очолив отець Василь Іванів, який був першим капеланом онкодиспансеру. Йому співслужили отець Андрій Желізко, голова комісії у справах охорони здоров’я Тернопільсько-Зборівської архієпархії, отець Роман Дутчак і настоятель каплиці та медичний капелан отець Андрій Сокульський.

Теги: освячення каплиці, Василій Сменюк

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах