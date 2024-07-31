У тернопільському “Карітасі” стартує благодійна акція «Шкільний портфелик»

Новий навчальний рік вже не за горами. Ви маєте гарну нагоду допомогти наповнити шкільним приладдям портфелики дітей Героїв, поранених, тих хто в полоні, а також дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Цьогоріч плануємо допомогти 350 дітям – учасникам проєктів Карітасу Тернопіль.
Ви можете допомогти різними способами:
-принести шкільне приладдя або необхідні товари для формування шкільних портфелів на вулицю Замонастирська, 1 у Тернополі
-організувати збір портфелів серед колег та передати їх в «Карітас Тернопіль»;
-переказати кошти для придбання необхідних канцтоварів на наш рахунок:
АТ «КРЕДОБАНК»
МФО 325365
IBAN UA683253650000002600201171387
ЄДРПОУ: 21162280
Кошти можете скидати до 30 серпня. Кожна Ваша гривня буде використана з максимальною ефективністю.
Школярі потребують:
ранців, наплічників,
зошитів у клітинку й лінійку, щоденників,
альбомів для малювання,
простих і кольорових олівці, гострилок для олівців,
фарб, фломастерів,
ручок, пеналів, пластиліну,
лінійок, клею ПВА, гумок,
кольорового та білого паперу/картону, ножиць,
іншого канцелярського приладдя.
Деталі за номером:
+38 068-949-2949