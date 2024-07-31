У тернопільському “Карітасі” стартує благодійна акція «Шкільний портфелик»

Новий навчальний рік вже не за горами. Ви маєте гарну нагоду допомогти наповнити шкільним приладдям портфелики дітей Героїв, поранених, тих хто в полоні, а також дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Цьогоріч плануємо допомогти 350 дітям – учасникам проєктів Карітасу Тернопіль.

Ви можете допомогти різними способами:

-принести шкільне приладдя або необхідні товари для формування шкільних портфелів на вулицю Замонастирська, 1 у Тернополі

-організувати збір портфелів серед колег та передати їх в «Карітас Тернопіль»;

-переказати кошти для придбання необхідних канцтоварів на наш рахунок:

АТ «КРЕДОБАНК»

МФО 325365

IBAN UA683253650000002600201171387

ЄДРПОУ: 21162280

Кошти можете скидати до 30 серпня. Кожна Ваша гривня буде використана з максимальною ефективністю.

Школярі потребують:

ранців, наплічників,

зошитів у клітинку й лінійку, щоденників,

альбомів для малювання,

простих і кольорових олівці, гострилок для олівців,

фарб, фломастерів,

ручок, пеналів, пластиліну,

лінійок, клею ПВА, гумок,

кольорового та білого паперу/картону, ножиць,

іншого канцелярського приладдя.

Деталі за номером:

+38 068-949-2949