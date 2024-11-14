У Тернопільській ОВА прокоментували ситуацію щодо ймовірного порушення прав дітей у спецзакладі

У Тернопільській обласній військовій адміністрації прокоментували ситуацію щодо ймовірного порушення прав дітей у Новосільському спецзакладі.

Про це пише “Суспільне”.

Начальник служби у справах дітей ОВА Ростислав Дрозд зазначив, що від початку візиту моніторингової групи уповноваженого Верховної Ради з прав людини ОВА, обласна військова адміністрація співпрацює, для з’ясування ситуації.

“Враховуючи, що заклад належить і створений облрадою, утворена комісія облради, туди представники структурних підрозділів облради, департаменту освіти і науки, департаменту охорони здоров’я і служби у справах дітей, для вивчення цього питання. Відбулося перше засідання роботи комісії і цього тижня буде виїзне засідання у спецзакладі. Там проаналізують зібрану інформацію”, — зазначив начальник служби у справах дітей ОВА.

Ростислав Дрозд також розповів, що перше засідання комісії відбулося за участю представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Тернопільській області Олександра Криницького. Він брав участь у моніторинговому візиті й розповів про факти, які комісія виявили у спецзакладі. Також Олександр Криницький повідомив, що звіт моніторингової групи додатково напрявлять до облради і ОВА.