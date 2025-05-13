У Тернопільській області ліквідовано 8 стихійних сміттєзвалищ

Під час проведення планової та позапланових перевірок Збаразької міської ради інспектори з охорони навколишнього природного середовища у Тернопільській області виявили низку стихійних сміттєзвалищ у населених пунктах громади.

Відтак, за результатами обстеження Державною екологічною інспекцією було підготовлено та направлено на адресу громади вимогу, якою зобов’язано ліквідувати стихійні сміттєзвалища та вжити інших необхідних заходів, передбачених вимогами статті 26 Закону України «Про управління відходами».

Станом на 12 травня вимогу виконано частково, зокрема: з 19 стихійних сміттєзвалищ 8 ліквідовано повністю, а на 11 ділянках наразі проводиться благоустрій території.

Робота з виявлення та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ триватиме і надалі.

У службі нагадують, викидання сміття у невстановлених місцях тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Так, у ст. 57 Закону України «Про управління відходами» зазначено, що особи, винні в порушенні законодавства про управління відходами, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за порушення встановленого порядку поводження з відходами.

Якщо ж несанкціоноване розміщення відходів призвело до забруднення землі, то особа, винна у вчиненні таких дій, підлягає адміністративній відповідальності за ст. 52 КУпАП.

Оскільки, зазвичай, особи, які викидають відходи на несанкціоновані сміттєзвалища, невідомі, відповідальність за безпечне поводження з відходами та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на своїй території покладається на органи місцевого самоврядування. Крім того, до повноважень ОМС також належить забезпечення ліквідації таких сміттєзвалищ.

Громадян закликають бути відповідальними та дотримуватися правил сортування і видалення відходів, бути небайдужими та інформувати Інспекцію про виявлені факти порушень.

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