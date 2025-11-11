у Тернопільській області дозволили відстріл хижаків

Рада оборони Тернопільщини дозволила відстрілювати лисиць, вовків та шакалів. Рішення пов’язане із надмірною чисельністю хижаків, що становить небезпеку для жителів регіону.

Полювання на хижих тварин можна проводити лише на мисливських угіддях за наявністю відповідного дозволу. Відстрілювати хижаків у селах та містах заборонено.

«З метою недопущення поширення сказу серед диких і свійських тварин, а також задля безпеки населення, в області триває регулювання чисельності хижих тварин — насамперед лисиць, вовків та шакалів. Рішення про дозвіл їх відстрілу під час воєнного стану ухвалила Рада оборони Тернопільської області.

Це виняток із загальної заборони на полювання, що діє в умовах війни. Проблема надмірної чисельності хижаків залишається актуальною та потенційно небезпечною для області.

Вона потребує спільних дій усіх сторін — мисливських господарств, місцевої влади, ветеринарних служб і громад. Лише системна робота дозволить зменшити ризики поширення небезпечних захворювань і гарантувати безпеку людей і тварин», – розповів заступник начальника Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Євген Гуриш.

Додамо, площа мисливських угідь Тернопільщини становить понад 984 тис. гектарів, з яких 173,5 тис. га — лісові, 778,9 тис. га — польові та 17,3 тис. га — водно-болотні.

Алгоритм отримання дозволу складається з кількох кроків: користувач мисливських угідь подає письмову заяву до Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, додає список єгерської служби та контактні дані. Після розгляду документів управління видає дозвіл, а єгер формує бригаду мисливців — до 20 осіб.

Не пізніше ніж за день до початку відстрілу мисливці повинні повідомити місцеві органи влади, поліцію та Держпродспоживслужбу. Лише після цього дозволяється розпочати відстріл.

Також дозволено відстріл диких кабанів у разі виявлення випадків загибелі від африканської чуми свиней.

За словами спікерів, на початку 2025 року в області обліковано близько 1900 лисиць, що становить 1,9 голови на 1000 гектарів угідь. Це удвічі перевищує рекомендований показник. До кінця року користувачі мисливських господарств повинні зменшити кількість тварин до 0,5–1 голови на 1000 гектарів.