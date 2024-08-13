У Тернопільській міськраді ротація депутатів від «Свободи» – замість ветерана Марʼяна Козбура депутатом буде діючий військовий Ігор Костюк

У Тернопільській міській раді відбулася ротація депутатів-свободівців. Марʼян Козбур – військовослужбовець, якйи захищав Україну ще 2015 році – в Донецькому аеропорті, Пісках, склав повноваження депутата Тернопільської міської ради за станом здоровʼя. Замість ветерана московсько-української війни Мар’яна Козбура на псевдо «Промінь» депутатський мандат отримує діючий боєць «Карпатської Січі», свободівець, відомий тернопільский волонтер, громадський діяч – Ігор Костюк.

Побратим «Промінь»

Побратим «Промінь» (Козбура) у лавах «Карпатської Січі» захищав українську землю від початку повномасштабного вторгнення рашистів з лютого 2022 року. Вибовав москалів в Ірпіні, на Броварському напрямку, згодом брав активну участь в Ізюмській визвольній операції. Але московські кулі життя підірвали здоров’я захисника. Саме через проблеми зі здоров’ям Мар’ян Козбура вирішив відмовитися від депутатства та сконцентруватися на власній реабілітації.

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Новий депутат-військовий

На заміну Мар’яну Козбуру в Тернопільській міській раді буде працювати ще один захисник, боєць «Карпатської Січі» Ігор Костюк.

Ігор кілька років займався волонтерством. З початку війни взяв в руки зброю і на даний час воює у складі 49 окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» ім. О.Куцина на Торецькому напрямку. Має бойові нагороди та відзнаки.

Як завжди казав Ігор Костюк, заради своїх трьох дітей, рідної громади та України зробить все для перемоги.

Остаточне рішення, щодо позбавлення депутатських повноважень в звʼязку з станом здоровʼя Марʼяна Козбура та набуття депутатських повноважень Ігорем Костюком буде приймати територіальна виборча комісія.

Новина від пресслужби