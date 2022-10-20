Для стабілізації забезпечення споживачів м. Тернополя «Тернопільобленерго» вводить в дію графік погодинних вимкнень споживачів електричної енергії.

Даний графік, зважаючи на технологію процесу з розподілу електричної енергії в межах м. Тернополя, а також на географічне розташування електричних мереж та їхніх електричних з’єднань між собою, не забезпечує рівномірного та циклічного вимкнення всіх споживачів міста.

Якщо ваша вулиця повторюється в декількох чергах – не хвилюйтесь, це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків на вашій вулиці.

У разі необхідності, «Тернопільобленерго» буде застосовувати обмеження електропостачання споживачів м. Тернополя і в поза зазначені години, вказані у цьому графіку.

Також, найближчим часом буде оприлюднений консолідований Графік погодинних вимкнень споживачів електричної енергії всієї Тернопільської області.

💡Графік буде застосований тільки у разі, якщо у державної енергокомпанії НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему.