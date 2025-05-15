У “Тернопільміськгаз” нагадують споживачам про вчасну оплату за розподіл природного газу

“Тернопільміськгаз” нагадує про оплату природнього газу. Наближається 20 число – саме час розрахуватись за розподіл природнього газу.

“Шановні споживачі ! Нагадуємо Вам про необхідність розрахуватись за розподіл природного газу до 20 травня. Сподіваємось на Вашу свідомість і виражаємо подяку кожному, хто вчасно і в повному обсязі сплачує !”, – ідеться у повідомленні.

Звіритись щодо оплати спожитих послуг можна за телефонами: 0352 52-46-95, +38 067 574 81 38, +38 067 574 81 21 , а також Viber-bot або Telegram-bot ПрАТ “Тернопільміськгаз” та в особистому кабінеті на сайті.