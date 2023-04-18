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У сусідній області з Тернопільщиною – підтоплення: річки вийшли з берегів

18.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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У Тернопільській області гідрологічна ситуація стабільна, проте у сусідніх областях – підтоплення.

Внаслідок розливу рік та підйому рівня води, підтоплення домогосподарств зафіксували у восьми областях України, у тому числі у сусідній з Тернопільщиною – Рівненській.

За даними ДСНС та гідрометцентру, станом на 18 квітня, Тернопільська область перебуває у безпечній гідрологічній зоні, а рівень води у Дністрі в межах норми.

На гідрологічних постах за останню добу ситуація наступна: пост Заліщики – рівень води зріс на 31 см, Нижнів – вода збільшилася на 20 см, Галич – рівень знизився на 15 см.

Ситуація може змінюватись відповідно до погодних умов.

Додамо, в Україні підтоплено 1,5 тисяч господарств і 330 будинків, порушене транспортне сполучення до 30 населених пунктів.

Сезонне підняття рівня води відбувається в межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

Теги: повені, підтоплення

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