У школах цього року зʼявиться новий предмет

Участники внешнего независимого оценивания (ВНО) по математике в специализированной школе I-III ступеней №57 с углубленным изучением английского языка Шевченковского района, в Киеве, 31 мая 2017 г. Фото Гонтар Владимир / УНИАН

У закладах середньої освіти вже цього навчального року введуть новий предмет. Йдеться про вивчення у школах енергоефективності.

Так, учні 4-11 класів вивчатимуть, як раціонально користуватися ресурсами та бути більш енергоощадними в повсякденному житті. Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Він пояснив, що для того, аби інтеграція теми мала ефективність, було підготовлено посібники, які допоможуть учителям зробити уроки цікавішими та змістовнішими для учнів. Інтеграція теми не передбачатиме додаткового навантаження, а пропонуватиме матеріали для відповідних тем чинних навчальних програм, щоби зробити їх ще більш актуальними.

“Ми прагнемо інтегрувати тему енергоефективності в шкільну програму максимально ефективно і без додаткового навантаження. Першим етапом для реалізації цієї ініціативи стало навчання для вчителів, у якому взяли участь понад 2 200 педагогів”, — зауважив Лісовий.

За його словами, другим кроком буде розроблення посібників, що вже доступні для більшості класів. Завдяки цьому впровадження тематики енергоефективності стане більш комфортним для вчителів і змістовним та зрозумілим для учнів.

“Розуміння теми енергоефективності є необхідним для сучасної людини, а тим паче для громадян країни, яка потерпає від збройної агресії, що часто спрямована на пошкодження енергосистеми”, — додав Лісовий.

У Міносвіти наголосили, що посібники розроблені для викладання теми енергоефективності у 4, 5/6, 8/9 та 10/11 класах.

Матеріали містять рекомендації щодо практичних занять, позаурочних активностей. Їх було схвалено Українським інститутом розвитку освіти (УІРО). У міністерстві також додали, що для учнів сьомого класу можна використовувати матеріали посібників для п’ятих/шостих і восьмих класів.