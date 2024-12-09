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У середу частина мешканців Тернополя залишаться без води

09.12.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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11 грудня мешканці двох вулиць Тернополя залишаться без водопостачання.

Про це розповіли у КП “Тернопільводоканалі”.

“До уваги тернополян! На “Сонячному” масиві жителі двох вулиць 11 грудня будуть без холодної води. Через заміну запірної арматури з 9.00 до 16.00 год. 11 грудня буде відсутнє водопостачання – у будинках на вул. Патріарха Любомира Гузара, за адресами вул. Мирона Тарнавського, 2, 2А, 4, 6. Перепрошуємо споживачів за тимчасові незручності та закликаємо подбати про запас води”, – інформують комунальники.

Теги: Тернопіль, без води, КП "Тернопільводоканал"

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