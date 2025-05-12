У селищі біля Тернополя завтра не буде світла

У вівторок, 13 травня, у селищі Велика Березовиця Тернопільського району відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє ВАТ «Тернопільобленерго».

” З 09:00 до 16:00 світла не буде на таких вулицях: Перемоги, Польова, Глибока, Галицька, Дружби, Злуки, Козацька, Степова, Садова, Л. Каденюка, Сонячна, Енергетична, Трудова, Бандери. Крім того, тимчасово буде припинене електропостачання на підприємствах, розташованих на вулиці Микулинецькій: «Улич», «Дудак», «Глобино», «Пролісок» і автозаправна станція «WOG»” – йдеться у повідомленні енергетиків.