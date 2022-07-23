Від початку війни мешканці села Максимівка, що на Збаражчині, готують домашні ласощі для наших захисників. Уже й не злічити, скільки кілограмів печива, пиріжків, м’ясних консервів і вареників вони відправили для військових, пише Сільський Господар.

Головним натхненником таких потрібних у нинішній складний час справ стала місцева громадська організація «Максимівська ініціатива».

Війна згуртувала всіх і кожної миті ми підтримуємо наших хлопців, – каже голова «Максимівської ініціативи», місцевий фермер Михайло Хомишак. – Хтось допомагає коштами, інші діляться продуктами. Сільські господині готують для захисників домашні страви. У школі жінки плетуть маскувальні сітки. Хочемо бути корисними для наших бійців, кожен на своєму місці.

До «Максимівської ініціативи» долучився і «Жіночий батальйон» зі Збаража. Вони готують для українських солдатів енергетичні батончики. Також до волонтерства приєдналися мешканці Магдаліївки, що на Підволочищині. А нещодавно з ініціативи Михайла Хомишака члени «Максимівської ініціативи» почали заготовляти лікарські рослини для чаїв нашим воїнам.