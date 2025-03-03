У селі біля Тернополя затримали 53-річного наркомана

Чоловіка з наркотиками зупинили поліцейські біля Тернополя. При перевірці документів та проведенні поверхневого огляду у 53-річного жителя села Чистилів працівники карного розшуку Тернопільського відділення поліції виявили заборонені речовини.

20 лютого, патрулюючи територію у селі Біла, правоохоронці помітили чоловіка, який поводився підозріло. Коли поліцейські до нього підійшли та попросили показати речі, він зізнався, що має заборонені речовини. Фігурант видав димедрол, таблетку метадону та засоби для проведення ін’єкцій. У ході перевірки з’ясувалося, що чоловік уже неодноразово притягувався до відповідальності за наркозлочини.

Усі підозрілі речі поліцейські вилучили та направили на експертизу речовин та виробів в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, повідомляють у відомстві.

За цим фактом дізнавачі розпочали провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Згідно з санкцією статті зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.